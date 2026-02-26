『私が夫に「殺された」理由』（おみき：まんが、佳岡花音：原作/KADOKAWA）第6回【全7回】【漫画】『私が夫に「殺された」理由』を第1回から読む「--落ちてる？ いや、夫に突き落とされたんだ！」夫に階段から突き落とされ、一命をとりとめた加奈。なぜ夫は自分を殺そうとしたのか、その理由を探り始める。嗅いだことのない香水のにおい、怪しい携帯番号のメモ。夫は浮気相手と共謀しているのでは…？ 決定的証拠を見つけられず、