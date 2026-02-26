新日本プロレスは２６日、ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（５月１４日、後楽園で開幕）の全日程を発表した。今年のＢＯＳＪは５月１４日の後楽園で開幕し、１６日東京・八王子大会、１７日国立代々木競技場第二体育館大会、２０日後楽園大会と続く。２２日大阪大会からは２３日兵庫・姫路大会、２４日京都大会、２７日静岡大会、２９日新潟・燕大会、３０日富山・高岡大会と各地を転戦する