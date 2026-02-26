AOKIが展開する『ORIHICA』は、2022年1月から販売している「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズから、機能性をアップデートした新商品「タックワイドパンツ」を発売した。同商品は、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズ「ORIHICAフラミンゴPANTS」は、フラミンゴのように脚をまっすぐ・長く・キレイに見せてくれる、計算された美シルエットが特長のパンツ。昨今の気候変