26日（木）は晴れた東海から西日本で気温が上がりました。最高気温は東海や九州で20度を超えた所もあり、4月中旬並みの暖かさとなりました。27日（金）は早くも天気は下り坂、西日本では雨、北日本では雪や雨が降りそうです。雨を降らせた低気圧や前線の雲は東に離れて、日本列島は雲の隙間に入り、晴れたところが多くなりました。ただ、この隙間、幅が狭いです。27日は早くも西から次の雲が進んでくるでしょう。【雨雲、雪雲の予