ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートで銅メダルに輝いた新潟市出身の中井亜美選手が26日午前、 日本テレビの情報番組「ZIP！」に生出演しました。オリンピックの裏側や新潟への思い、4年後に向けた決意を語りました。朝の情報番組に生出演した中井亜美選手。様々な質問に丁寧に答えていました。【中井亜美選手】Q）帰って来て好きな物食べたり会いたい人に会ったり何かできました？「家族にも会えましたし、