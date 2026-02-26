50代は、仕事や家庭など、さまざまな役割や人とのつながりの中で日々を過ごしている方が多いでしょう。そのため「孤独」と聞いても、今の自分にはあまり関係のないことのように感じられるかもしれません。 けれども、いずれ訪れる定年後の生活では、そうした日常の「役割」や「つながり」が自然と減っていきます。その時になって初めて「何をして過ごそう」と考えても、思ったようには動けないこともあります。老後をどう過ごすか