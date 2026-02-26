文化庁は4月より未管理著作物裁定制度が始まることを受け、開発した2つのシステムを公開した。 今回の開発のきっかけとなった未管理著作物裁定制度は、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、文化庁長官の裁定を受け補償金を支払うことで、利用者が適法に著作物等を利用できるようにする制度だ。 分野横断権利情報検索システムは、他人の著作物等を利用しようとする人が探索すべきデータベ&#