イタリア発祥のスポーツライフスタイルブランド「FILA」は、2月20日（金）から、イラストレーターのぢゅのが手がける『mofusand』と初コラボレーションしたスニーカーを、「FILA」取扱店や公式サイトなどで順次発売した。【写真】どっちか迷う〜！ホワイト×ネイビーカラーもすてき■使いやすい2色を用意今回発売されたのは、「FILA」のブランドアイデンティティである“テニス”をテーマにした特別なにゃんこたちがデザイン