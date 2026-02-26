GTVニュース 群馬県前橋市の養豚場で豚熱の感染が確認されました。 県が２６日午後８時に発表したもので、県内の養豚場で豚熱が確認されたのは、ことし初めてです。県は、この養豚場で飼育している約２０００頭の豚の殺処分を行います。