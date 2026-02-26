おととし、群馬県伊勢崎市の国道で家族３人が死亡した事故で、今月１３日危険運転致死傷などの罪で懲役２０年の判決を受けた元トラック運転手の弁護人が２６日、前橋地裁の判決を不服として控訴しました。 元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）は、おととし５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車に乗っていた家族３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷の罪に問われ