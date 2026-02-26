「将に五危あり」古今東西、最高の兵法指南書と言われる『孫子』、九変篇にはそう記されている。五危とは、兵を率いる将軍の“五つの危険”を表している。それは軍を敗北させるリーダーの典型、５タイプとも言い換えられる。一つ目は思慮に欠け、蛮勇を振るう者。二つ目に勇気に欠け、生き延びることしか頭にない者。三つ目に気が強いが短気で、すぐ計略に引っかかる者。四つ目に名誉を重んじ、清廉潔白なのはいいが、すぐに