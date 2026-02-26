「町民に寄り添う姿勢を」須佐氏が出馬の決意 2026年3月の任期満了に伴う東伊豆町長選挙に、現役の町議会議員が立候補する考えを表明しました。出馬表明は3人目となります。 【写真を見る】東伊豆町長選挙に出馬表明した現職町議・須佐衛氏 ＜東伊豆町 須佐衛（すさ・まもる）町議＞ 「私は、町のトップとして、町民に寄り添う姿勢を貫きたい。そういう思いから、立候補を決意いたしました」 東伊豆町長選への出馬を表明し