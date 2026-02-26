2025年1年間に生まれた子どもの数は全国で約70万人と、過去最少を更新しました。静岡県内の出生数は1万8284人で、前の年に比べて2.6%減少しました。 【動画】全国の出生数が過去最少の70万人台に 静岡県も1万8284人で18年連続減少 少子化の深刻さ浮き彫り 厚生労働省は2月26日、人口動態統計を発表し、2025年1年間に生まれた子どもの数は、外国人なども含めた速報値で70万5809人となりました。 前の年よりも1万5179人、2.1%の減