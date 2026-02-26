生後2か月、体重は50キログラムに 静岡県裾野市の富士サファリパークで、1月に生まれたシマウマの赤ちゃんが、愛くるしい姿で来園客の目を楽しませています。 【写真を見る】1月に生まれたシマウマの赤ちゃん お母さんの近くでぐっすりと寝ているのが、1月3日に裾野市の富士サファリパークで生まれた、シマウマのメスの赤ちゃんです。 生まれた時は体長60センチ、体重20キログラムほどでしたが、まもなく生後2か月