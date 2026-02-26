2027年の静岡県議選に向け、定数や選挙区などを検討する県議会の委員会が開かれ、3つの会派が課題ごとの検討結果を報告しました。 【動画】来春の県議選に向け定数や選挙区などを検討 各会派が検討結果を報告=静岡 26日の委員会（県議会議員選挙区等調査検討委員会）では、2027年4月の県議選に向けて、議員の総定数の見直し、1票の格差の是正、選挙区と配当定数の見直しなどの課題について、3つの会派が検討した結果を報告しまし