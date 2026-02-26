「花の町」の観光名所が大きな役目を終える 花の町・河津町の代表的な観光施設、「河津バガテル公園」が閉園することが事実上、決まりました。フランス式庭園の本格的なバラ園で知られますが、町長も「赤字が続き、重い決断」を選択しました。 【写真を見る】「赤字が続き重い決断」河津バガテル公園が事実上の閉園へ 赤字継続と民間撤退で苦渋の選択 名称返上し町民の公園へ =静岡・河津町 河津桜発祥の地、河津町。川沿いに並