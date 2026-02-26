元警視庁警部補の神保大輔被告が、違法スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいした事件の初公判が行われ、被告は起訴内容を認めた。取り調べ担当となった後、独自アプリで関係者と連絡を取り、カメラ設置場所などを提供。担当を外れ後も漏えいを続け、見つかった多額の現金からはグループ関係者の指紋が検出された。情報漏洩に対する報酬の可能性がある。違法スカウトグループに情報漏洩…警視庁元警察官の初公判警視庁