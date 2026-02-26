日本映画監督協会が２６日で創立９０周年を迎え、都内でシンポジウム「ＮＥＸＴ１０監督として生き抜くために！」と記念パーティーを開催した。パーティーでは俳優の内藤剛志（７０）が司会を務め、元理事長の山田洋次監督（９４）に藤井道人監督（３９）が花束を贈呈。俳優の横浜流星（２９）が祝辞を述べた。横浜は協会の白いパーカを着用し、「自分も役者として映画を愛して、日本映画を発展させるために、少ない小さな