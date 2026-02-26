韓国でカメラが捉えたのはのは、逃げる男と追う警察官。市街地の追跡劇です。大通りで突然、方向を変え脇道に入る1台のバイク。そのすぐ近くで警察による検問が行われていました。怪しい動きを見せたバイクを警察官が見逃しません。近くの防犯カメラにはバイクではなく走って逃げる男の姿。途中、通りかかった市民が捕まえようとしますが逃げ足が勝ります。離されまいと必死に追いかける警察官。男が逃げ込んだ先は「パーキング」