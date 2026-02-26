「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）大学出身の大相撲力士らを招いた「学生相撲出身力士を励ます会」（西日本学生相撲連盟主催）が２６日、大阪市内のホテルで開催され、東前頭８枚目の宇良（３３）＝木瀬＝が姿を見せた。珍しい関学大出身ながら、多彩な技が魅力の人気力士。大阪出身なだけに、毎年春場所は他の場所より一段と大きな歓声を集める。この日は力士代表として「大阪場所に臨むにあたり、