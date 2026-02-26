車から降りると視線を下のほうに向けて歩く男。中国人の龍用均容疑者（58）。訪日外国人などを狙い、窃盗を繰り返していたとみられています。龍容疑者は1月22日、成田空港から東京駅へと向かう特急成田エクスプレスの車内で、網棚に置かれていた中国人男性のリュックサックから現金10万円とクレジットカード4枚を抜き取ると、千代田区内の店舗で盗んだクレジットカードを使い、カメラなど4点、約220万円分の商品を不正に購入した疑