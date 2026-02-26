【ワシントン＝阿部真司、ドバイ＝吉形祐司】イランの核開発を巡る米国とイランの高官協議が２６日、スイスのジュネーブで開かれた。イランは核兵器開発の疑惑などに対処する解決案を提示した。米国は協議の行方次第でイランへの攻撃に踏み切る構えを見せており、提案内容や米側の反応が注目される。高官協議は今月３回目となる。米国の制裁解除を目指すイランは、議題を核問題に限定すると主張している。外務省報道官は２６日