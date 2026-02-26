ＷＢＣ日本代表の阪神・佐藤輝明内野手が２６日、ホームランテラスが新設されたバンテリンドームでフリー打撃を行った。テラスの完成により、フェンス高は従来よりも１・２メートル低い３・６メートル。本塁から右中間、左中間フェンスまでの距離が１１０メートルと、６メートル狭くなった。右翼４階席の看板に直撃する特大アーチなど、サク越えを連発した大砲は「狭いですね。（テラスが）ついてることによって、余裕が生まれ