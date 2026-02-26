東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは２６日、スター・ウォーズ最新映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の公開を記念して、ＴＤＬのアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」で、４月２３日から期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが登場する特別バージョンを実施することを発表した。賞金稼ぎのマンダロリ