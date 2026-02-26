調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、２８日に騎手としてのラストデーを迎える。０４年３月のデビューから２２年。「この年までやっていると思わなかった。大きなけがはなかったし、よく乗せてもらって、よく勝たせてもらった」と、その歩みを謙虚に振り返る。最終日は阪神で７鞍に騎乗。１１Ｒのハピは２２年８月以来のコンビで「久々に騎乗以来をいただきました。オープンでの実績があるし、展開ひとつ