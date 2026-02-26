シンガー・ソングライターの米津玄師の劇場版「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌「ＩＲＩＳＯＵＴ」が、３月２日付のオリコンストリーミングランキングでソロアーティスト史上初の２３週連続１位を記録した。「連続１位獲得週数」（２３）で歴代２位タイとなった。２５日公開のビルボードジャパンのストリーミングソングチャートでも、通算２２週目の首位を獲得。「ＨｏｔＡｎｉｍａｔｉｏｎ」でも通算１９週目の首位となっ