京都大学キャンパス内の立て看板（通称「タテカン」）が撤去されたことをめぐり、教員らで構成する京都大学職員組合が大学と京都市を訴えた裁判の控訴審判決が2月26日、大阪高裁であった。大阪高裁は一審に続いて、職員組合の請求を退けた。職員組合は長年、キャンパス内に立て看板を設置してきたが、大学が2018年5月、構内の立て看板を一斉撤去した際、組合の看板も撤去された。組合側は違法だとして2021年4月に提訴した。一審の