秋田朝日放送 秋田県横手市を拠点とする社会人バレーボールチームが１１月から始まる新規リーグに参入します。２６日、横手市で会見を開きました。 ２００３年に結成された男子バレーボールチーム「スカイロケッツ秋田」は、メンバー１５人中９人が雄物川高校男子バレーボール部出身の選手で構成され、東北男子で初のプロリーグ参入を横手市から目指す