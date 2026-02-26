元セクシー女優でタレントの蒼井そらが“朝の素顔”を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“朝の素顔”や夫と双子の息子との家族ショット2018年にDJ NONとの結婚を発表した蒼井。SNSでは、6歳になる双子の男の子との家族写真や、母校に帰った際の親子ショットなども投稿しており、「すてきな家族写真ですね。」「双子ちゃん、元気な姿ですね」「そらお母さん、美人過ぎる。」など多くのコメントが寄せられていた