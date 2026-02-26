声優の名塚佳織が26日、都内で行われたオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』（3月13日全国公開）の完成披露試写会に登壇し、『ONE PIECE FILM RED』でウタ役以来の谷口悟朗監督とのエピソードを披露した。【写真】ブラックドレス姿！見つめ合う當真あみ＆嵐莉菜今作について、「脚本を読ませていただいたときに、幸せな空気が流れていて、勇気をもらえるエピソードがたくさん詰まっている」と語った名塚。主