高市早苗総理が悲願とする2年間限定の「食料品の消費税ゼロ」。この政策によって、私たちの生活はどうなっていくのか。【映像】「食料品消費税ゼロ」超特急スケジュール（画像まとめ）ニュース番組『わたしとニュース』では、テレビ朝日の政治部与党キャップ・澤井尚子記者と漫画家の瀧波ユカリ氏が、代表質問でのやり取りや今後の政策スケジュールについて深掘りした。■「食料品消費税ゼロ」時期明言避ける高市総理25日に