◇W杯アジア1次予選日本ー中国（2026年2月26日沖縄アリーナ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦した。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初陣。前半は14点リードで折り返しながらも、第3Qに逆転を許した。負けられないホーム2連戦。初戦となる中国戦のスタメンには、齋藤拓実（30＝名古屋D）、西田優大（26＝三