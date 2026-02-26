女優有村架純（33）が26日までにインスタグラムを更新し、ベッド写真2枚を公開して反響を呼んでいる。投稿された写真は2枚。透け感あるグリーンのトップス姿で、ベッド上に寝そべっている。伏し目がちながらも、優しくほほえむ表情が印象的な1枚と、もう1枚はカメラ目線で笑顔を見せるショットだ。この投稿にファンやフォロワーが歓喜の反応。「天使すぎます」「撃ち抜かれました」「お綺麗です」などのコメントが続々と寄せられて