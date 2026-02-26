あなたの育休は「とってるだけ」だからね！｜リアルなママたちの声をアンケートで調査▶【マンガを読む】『とるだけ育休の夫はいらない』を試し読み「育休＝少しはゆっくりできる時間」そんなイメージを持っていた人も多いのではないでしょうか。既婚女性92人に行ったアンケートでは、一定数の人が育休を取得していることがわかりました。しかし一方で、育休を経験した女性たちからは、「思っていたより全然休めなかった」「