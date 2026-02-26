8日に投開票が行われた「県知事選挙」を巡って自民党県連は、現職を支援した県議9人の処分を検討していることがわかりました。 党紀委員会が来月開催される予定だということです。 自民党県連が処分を検討しているのは、外間 雅広県議会議長ら県議9人です。 県知事選挙を巡っては、初当選を果たした平田 研氏と現職の大石知事の2人が自民党県連に対して、推薦願を提出。 県連は平田氏の推薦を決めて党本部