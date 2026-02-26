この記事をまとめると ■大音響で街なかを走る派手なトラックというイメージが強いアドトラック ■トラックやバスなどの大型車両に広告を掲載して街なかを走れば大きな広告効果が得られる ■アドトラックは新たな活用法が模索されており無限の可能性を秘めている 地域活性化に貢献するアドトラックが登場 アドトラックというと、あまりいい印象をもっていない人が多いかもしれない。とくに都市部の繁華街では、派手な広告に大き