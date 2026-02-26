オリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』（3月13日全国公開）の完成披露試写会が26日、都内で行われ、声優を務めた當真あみ、嵐莉菜、早乙女太一、尾上松也、名塚佳織、メガホンをとった谷口悟朗監督が登壇した。【写真】ブラックドレス姿！見つめ合う當真あみ＆嵐莉菜舞台上に出現したエッフェル塔やオペラ座など、”20世紀初頭のパリ”の背景に、7人がそろい踏み。本作を観て、當真は「莉菜ちゃんと一緒に観