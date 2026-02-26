政府は26日の規制改革推進会議で、国の研究開発機関が生成人工知能（AI）を利用する際の条件を明確にする方針を確認した。具体的な利用条件や方法を定めたガイドライン（指針）を作成し、論文の翻訳や校正、プログラミングなど多様な分野で活用を促進することを目指す。国の研究開発機関には高度なセキュリティー対策などが求められるが、現状では具体的な内容が不明瞭で、活用が進んでいないとみている。各省庁には、各機関に