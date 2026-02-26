自民党の「責任ある積極財政を推進する議員連盟」が開いた勉強会＝26日午後、国会自民党の中堅、若手議員でつくる「責任ある積極財政を推進する議員連盟」は26日、先の衆院選後初めての勉強会を国会内で開いた。共同代表の中村裕之文部科学副大臣は新人議員ら48人が加入し、計121人になったと明らかにした。議連として提言書をまとめる方向で、高市早苗首相が掲げる積極財政路線を党側から後押しする構えだ。勉強会で中村氏は