筆者の友人・H奈の夫は、自分のことを棚に上げ、他人を悪く言う癖があるそうです。自分は何も家事を手伝わないのに、息子たちには大掃除を強要。そんな父親の態度に、成長した息子たちが反撃したエピソードをご紹介しましょう。 強要 私の夫は、自分のことを棚に上げる癖があります。自分は何も家事をしないくせに、息子たちにいつも言うのは「週末は自分の部屋の大掃除をしろ！」ということ。毎週毎週大掃除をしろと言