Ⓒ COVERときのそらが、昨年2025年10月に開催した、＜8th Anniversary Party 「Starry Bl∞min’」＞のLive Blu-rayを4月22日に発売することが発表された。＜8th Anniversary Party 「Starry Bl∞min’」＞は、2024年4月の6周年アニバーサリーライブから1年半ぶりに開催されチケットも即日完売したプレミアムな公演。ときのそらのこれまでの軌跡と、”8年目の今”が余すことなく歌とダンスで表現され、ときのそらの変わらない