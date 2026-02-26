思いを込めて、ラストウィークは１８頭の大攻勢をかける。西園正都調教師（７０）＝栗東＝は土曜に７頭、日曜に１１頭がスタンバイ。「今までこんなに使ったことあったっけ？と思うほど使う」と白星ラッシュでの花道を目指す。土曜の重賞、オーシャンＳには２頭出し。シルクロードＳを１６番人気で勝利。重賞初制覇を飾ったフィオライアには「前回はよく勝ち切ってくれた。引き続き具合はいい」と期待。２年前の京阪杯Ｖのビッ