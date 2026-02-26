◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―ソフトバンク（２６日、台北ドーム）ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が、ＷＢＣ台湾代表との交流試合（台北ドーム）の試合前に会見に臨み、日本代表と両チームの奮闘を願った。「（日本と台湾で）もっと交流を図ってね。お互いにレベルアップを図れば、互いのためになる」と双方の継続的な深い連携を訴えかけた。台湾の英雄でもある王会長。侍ジャパンがＷＢＣ初戦（３月６