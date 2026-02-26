元卓球メダリストの水谷隼（36）が、26日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』スペシャル（後7：00）に出演し、愛娘とテレビ共演を果たした。【写真＆動画】水谷隼、11歳の愛娘＆義父の前でガチ卓球プレー水谷がおじさんに変装して街の大会に参戦する企画で、以前敗北した因縁の相手と再び対決することに。11歳の娘・茉莉花さん、さらに義理の父も応援に駆けつけた。中学生の近畿王者を相手に劣勢になると、