俳優の杉浦太陽（44）が26日、自身のSNSを更新。お世話になった芸能界の先輩の還暦パーティーに参加したことを明かした。インスタグラムのストーリーズに投稿した写真に写っているのは、マイクを片手に楽しそうな杉浦。その後ろには赤いシャツにベージュのエプロンを着けた男性が立っており、楽しそうに微笑んでいるのがわかる。ブログで「昨夜は、薬丸さんの還暦パーティー&はなまるマーケット30周年のパーティーでした。