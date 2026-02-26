柏レイソルは２月28日に開催されるJ１百年構想リーグ第４節で、FC東京と味の素スタジアムで対戦する。昨季、J１リーグを制した鹿島アントラーズと勝点１差の２位で惜しくも優勝を逃した柏。今季こそはと新シーズンに挑んだなか、開幕からまさかの３連敗を喫し、EASTの最下位に沈んでいる。今季いまだ無敗のFC東京戦は、是が非でも３ポイントを手にして浮上のきっかけを掴みたい。チームが低迷している要因の１つに挙げられる