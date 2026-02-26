シーズンが中断期間となっている、りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は26日、練習をメディアに公開しました。 初のチャンピオンシップ進出に向けて、リーグは残り21試合となっています。 26日、メディアに練習を公開したB1長崎ヴェルカ。 来月7日に再開するリーグ戦に向けて、今週から全体練習が始まりました。 ワールドカップのアジア地区予選に向けて、日本代表の活動に参加している馬場 雄大