老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、現在66歳で65歳から年金を受給している方でももらえるのか説明します。Q：現在66歳の女性です。65歳から年金をいた