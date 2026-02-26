大阪市淀川区で男性を殴打し、右まぶた打撲などのケガをさせたとして、府立高校講師の女（４８）が傷害容疑で逮捕されました。男性はその後死亡していて、府警はケガと死亡の因果関係などを捜査する方針です。▽搬送先で死亡急性硬膜下血種や肋骨骨折が…大阪府警が２月２６日に傷害容疑で逮捕したのは、大阪市淀川区在住で、大阪府立の高校で講師として勤務する女（４８）です。府警によると女は、２月１８日ごろから２１