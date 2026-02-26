「生き物」大好き！ フォロワー約14万人をかかえる漫画家・ぬら次郎さんは、家族が動物好きで、自身も子供のころから筋金入りの“生き物”LOVER。うさぎ、ハムスター、インコ、魚、ひよこに犬猫、ファンシーラットや虫たちに囲まれて…。よくよく考えてみたら、普通とちょっと違うかも⁉ なこれまでの「生き物遍歴」を、ダ・ヴィンチWebにて完全描き下ろし連載でお届けします！第1回から読むs-コミック_006s-コミック_007s-コ